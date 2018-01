Lucro da Oi aumenta 42% no 1o tri e chega a R$486 mi O grupo de telecomunicações Oi fechou o primeiro trimestre com lucro líquido de 486 milhões de reais, avanço de 41,7 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. A companhia, que há uma semana anunciou acordo para compra da Brasil Telecom por 5,8 bilhões de reais, teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), de 1,649 bilhão de reais. O Ebitda apresentou evolução de 13,8 por cento e a margem passou de 33,7 por cento há um ano para 36,7 por cento no trimestre passado. A Oi encerrou o período de janeiro a março com 17,3 milhões de clientes de telefonia celular, crescimento de 29,7 por cento sobre o primeiro trimestre do ano passado. A receita média por usuários (Arpu) da unidade móvel caiu de 21,6 reais para 21,3 reais. A planta de banda larga apresentou evolução de 38,6 por cento, passando a 1,638 milhão de linhas na mesma comparação. Já em termos de linhas fixas em serviço, a companhia registrou queda de 2,1 por cento, para 14,037 milhões. O grupo registrou receita líquida de 4,489 bilhões de reais, crescimento de 4,3 por cento ante o faturamento obtido nos três primeiros meses de 2007. (Reportagem de Alexandre Caverni; texto de Alberto Alerigi Jr.; Edição de Carmen Munari)