Lucro da Oi cresce 136% no 3o tri para R$637 mi O grupo de telecomunicações Oi divulgou nesta quarta-feira aumento de 135,9 por cento no lucro líquido no terceiro trimestre em relação a igual período do ano passado. Os ganhos somaram 637 milhões de reais, ante de 270 milhões de reais obtido no ano passado. A média de previsões de três analistas indicava lucro líquido de cerca de 450 milhões de reais no trimestre. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou 1,908 bilhão de reais, avanço de 23 por cento na comparação com o terceiro trimestre de 2006. A margem foi de 43 por cento ante 36 por cento um ano antes. A empresa encerrou o trimestre com 14,9 milhões de clientes de telefonia móvel, aumento de 17,9 por cento em relação ao mesmo período de 2006. A Oi encerrou o período com 14,3 milhões de linhas fixas em serviço, queda de 0,8 por cento. Enquanto isso, na banda larga, houve um incremento de 33,2 por cento na base de clientes, para 1,39 milhão. A operadora registrou no trimestre receita líquida de 4,437 bilhões de reais, expansão de 2,9 por cento ante igual período de 2006. Nos primeiros nove meses do ano, o lucro líquido da Oi somou 1,447 bilhão de reais, crescimento de 107,6 por cento ante os 697 milhões de reais obtidos um ano antes. O Ebitda ficou em 4,953 bilhões de reais, incremento de 7,7 por cento ante os 4,598 bilhões somados até o final de setembro de 2006. A margem Ebitda acumula 37,8 por cento no ano. Também no acumulado do ano até setembro, a receita líquida da companhia ficou em 13,1 bilhões de reais, alta de 5,4 por cento sobre a receita de 12,428 bilhões de reais um ano antes. (Por Eduardo Simões)