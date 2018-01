Lucro da Oi cresce para R$911 milhões no 4o trimestre A Oi, antiga Telemar, encerrou o quarto trimestre com lucro líquido de 911 milhões de reais, ante resultado positivo de 613 milhões de reais obtido um ano antes. No acumulado de 2007, a companhia de telecomunicações registrou lucro de 2,358 bilhões de reais, avanço 80 por cento em relação ao ganho de 2006. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 2,9 por cento no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2006, para 1,548 bilhão de reais. A companhia informou que planeja investir 4 bilhões de reais em 2008, valor que não inclui eventuais gastos com aquisições. (Por Alberto Alerigi Jr.)