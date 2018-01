Lucro da Portugal Telecom de janeiro a setembro cai 35% A Portugal Telecom divulgou na quinta-feira uma queda de 35 por cento no lucro líquido da empresa de janeiro a setembro, que atingiu 437,7 milhões de euros. A queda reflete o aumento dos custos financeiros, mas a empresa também conseguiu aumentar suas receitas graças à brasileira Vivo. A geração de caixa da Portugal Telecom, medida pelo lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, na sigla em inglês), subiu 6,6 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, para 1,84 bilhão de euros, informou a empresa em comunicado divulgado nesta quinta-feira. As receitas tiveram avanço de 11 por cento, para 5,03 bilhões de euros. Analistas consultados pela Reuters esperavam, em média, um lucro líquido de 378 milhões de euros, Ebitda de 1,77 bilhão de euros e receitas de 4,98 bilhões de euros. (Reportagem de Andrei Khalip e Elisabete Tavares)