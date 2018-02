Lucro da Prada no 3º tri cresce 8,6%, abaixo de previsão de analistas A grife de luxo italiana Prada ficou abaixo das estimativas de analistas ao divulgar um crescimento de 8,6 por cento no lucro do terceiro trimestre, conforme um desempenho sólido nas Américas e no Japão compensaram um crescimento em desaceleração na Europa e na Ásia.