Lucro da Red Hat cresce no 2o tri com aumento de receitas A Red Hat, maior fornecedora mundial do sistema operacional Linux, divulgou no final da quarta-feira lucro líquido dentro das expectativas apoiado em salto de 32 por cento no faturamento. A companhia teve lucro líquido sete por cento maior, para 17,3 milhões de dólares, ante 16,2 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. A receita somou 156,6 milhões de dólares, ficando acima das expectativas de analistas, que, em média, esperavam faturamento de 153,1 milhões de dólares. "Existem tantas oportunidades no mundo em desenvolvimento para nós. Estamos lutando uma batalha no mundo desenvolvido, onde há empresas estabelecidas." O produto mais lucrativo da Red Hat foi sua versão do Linux para servidores, que compete com o Windows da Microsoft e o Unix da Hewlett-Packard e IBM.