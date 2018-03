Lucro da Smiles dispara para R$78,3 mi no 1º tri

O resultado foi impulsionado em parte por salto de 61 por cento na receita líquida, para 188 milhões de reais, com o lucro operacional crescendo 58,7 por cento sobre o primeiro trimestre de 2013.

A margem bruta, porém, encolheu 4,9 pontos percentuais, para 46,9 por cento sobre um ano antes, caindo também na comparação com o quarto trimestre de 2013, quando havia sido de 51,8 por cento.

O número de participantes nos programas de fidelidade da companhia controlada pela empresa aérea Gol teve alta de 7,4 por cento, para 9,86 milhões, enquanto o volume de parcerias avançou no mesmo ritmo, a 218. O resgate de milhas subiu 6,1 por cento no período.

A Smiles afirmou que a taxa de milhas vencidas e não resgatadas, indicador conhecido como "breakage", encerrou o primeiro trimestre em 16,9 por cento ante 17,5 por cento no mesmo período de 2013 e 15,5 na comparação com os quarto trimestre do ano passado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)