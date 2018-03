Lucro da SulAmérica sobe 242% no 1o tri, para R$80,7 mi

De janeiro a março, as receitas com prêmios de seguros e arrecadações da companhia subiram 13,5 por cento, a 4,03 bilhões de reais. Isoladamente, Isoladamente, os prêmios de seguros subiram 10,9 por cento, com destaque para os segmentos de saúde e odontológico. A coluna outras receitas, incluindo previdência e capitalização, avançou 24,3 por cento.

"O crescimento de prêmios se deu pela incorporação de 73 mil novos segurados e pelos necessários reajustes anuais aplicados nessas carteiras no ciclo iniciado no terceiro trimestre de 2013", disse a empresa em relatório de resultados.

O índice de sinistralidade foi de 77,5 por cento, 0,4 ponto percentual abaixo do mesmo período de 2013. O resultado financeiro foi de 157 milhões de reais, alta de 46,3 por cento.

(Por Luciana Bruno)