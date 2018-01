Lucro da Telefónica cresce em 2007 e supera expectativas O grupo espanhol Telefónica divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de 8,91 bilhões de euros (13,38 bilhões de dólares) para 2007, alta de 42,9 por cento em relação ao obtido um ano antes. O resultado ganhou impulso com forte desempenho de operação celular na América Latina e ficou acima das expectativas de analistas. O quarto maior grupo mundial de telefomunicações em valor de mercado teve lucro operacional antes de depreciação e amortização de 22,8 bilhões de euros, avanço de 19,3 por cento na comparação com 2006 e abaixo das previsões. Uma pesquisa da Reuters com 36 analistas previa que a Telefónica teria lucro líquido de 8,5 bilhões de euros e lucro operacional de 23,2 bilhões. A Telefónica teve faturamento anual de 56,44 bilhões de euros, alta de 6,7 por cento e em linha com as estimativas. A empresa espera que a receita cresça entre 6 e 8 por cento em 2008. REUTERS AAJ