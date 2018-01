Lucro da Telefónica sobe com força na América Latina

Enquanto rivais reduziram a meta de lucro para este ano, a companhia reiterou projeção anual, na qual prevê um aumento de 1 a 3 por cento lucro operacional antes de depreciação e amortização.

As operações na América Latina novamente foram o motor do grupo, com a penetração de celulares ainda crescendo e parcialmente compensando o impacto da recessão nos negócios europeus.

As receitas vieram como esperado, caindo 2 por cento, para 27,59 bilhões de euros, enquanto o lucro operacional antes de depreciação a amortização recuou 1,7 por cento, para 10,94 bilhões de euros, conforme a Telefónica cortou custos em 4,5 por cento.

Segundo uma pesquisa da Reuters com nove analistas, a companhia, em média, deveria apresentar receita de 27,60 bilhões de euros, lucro operacional antes de depreciação e amortização de 10,78 bilhões de euros e lucro líquido de 3,55 bilhões de euros.

A meta da Telefónica para 2010 é de lucro por ação de 2,30 euros, embora alguns analistas tenham se mostrado céticos sobre a capacidade da companhia para alcançar tal desempenho.

Na quinta-feira, a Telefônica no Brasil anunciou queda de 12 por cento no lucro do segundo trimestre, para 545,2 milhões de reais.