Lucro da Telmex cai 11% no 4o trimestre A operadora de telecomunicações mexicana Telmex sofreu uma queda de 11 por cento no lucro líquido do quarto trimestre em suas operações locais, que estão sendo separadas de suas atividades internacionais. A Telmex, controlada pelo bilionário Carlos Slim, informou no final da quinta-feira que teve um lucro líquido no trimestre de outubro a dezembro de 6,664 bilhões de pesos (610 milhões de dólares). Mas nas operações internacionais da empresa, que no Brasil controla a Embratel e tem participação relevante na operadora de TV por assinatura Net, a companhia teve lucro líquido de 1,986 bilhão de pesos, contra prejuízo um ano antes de 638 milhões de pesos. A Telmex quer criar uma nova companhia que será chamada Telmex Internacional. Há projetos para listar a empresa nos mercados de ações do México e dos Estados Unidos. A empresa internacional incluirá operadoras de telefonia fixa, empresas de TV a cabo e provedores de Internet em Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru. A Telmex, uma ex-companhia estatal, domina o mercado de telefonia fixa local e longa distância no México, mas tem sofrido pressão no país devido à crescente competição e ao encolhimento de suas margens de lucro. (Reportagem de Chris Aspin)