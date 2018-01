Lucro da Telmex cai 55% no quarto trimestre A operadora mexicana de telefonia fixa Telmex, a maior do país, anunciou na segunda-feira queda de 55 por cento em seu lucro líquido de quarto trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa informou que seu lucro foi de 2,978 bilhões de pesos (216 milhões de dólares) no quarto trimestre. A expectativa de analistas, segundo pesquisa feita pela Reuters, era de que a companhia, que opera cerca de 80 por cento das linhas fixas do México, informasse lucro líquido de 4,935 bilhões de pesos no trimestre. A Telmex, um ex-monopólio comprado na década de 1990 pelo magnata Carlos Slim, disse que sua receita somou 30,967 bilhões de pesos no quarto trimestre, 2,7 por cento menor do que o registrado entre outubro e dezembro de 2007. O Ebitda, sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ficou em 13,776 bilhões de pesos, o que também representou uma queda de 2,7 por cento na comparação anual. (Reportagem de Tomás Sarmiento)