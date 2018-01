Lucro da Telmex Internacional sobe 13,6% no quarto trimestre A operadora mexicana de telecomunicações Telmex Internacional, do magnata Carlos Slim, divulgou nesta terça-feira um aumento de 13,6 por cento em seu lucro líquido de 1,252 bilhão de pesos no quarto trimestre de 2008. Analistas consultados pela Reuters haviam previsto que a operadora, cujo principal ativo é a brasileira Embratel, registraria lucro de 808 milhões de pesos no trimestre. A Telmex Internacional disse que sua receita foi de 19,472 bilhões de pesos no trimestre, uma alta de 11,8 por cento na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa tem operações no México, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Estados Unidos e Peru. (Reportagem de Tomás Sarmiento)