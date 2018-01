Lucro da Texas Instruments sobe 10% no 3o trimestre A Texas Instruments divulgou na segunda-feira aumento de 10 por cento no lucro do terceiro trimestre, mas a fabricante de chips para celulares previu receita abaixo do esperado por analistas, gerando queda de suas ações no pregão eletrônico. A Texas, que faz desde calculadoras a chips para televisores, estimou que terá faturamento no quarto trimestre de 3,4 bilhões a 3,68 bilhões de dólares, comparado com expectativa média de analistas de 3,7 bilhões de dólares, de acordo com a Reuters Estimates. As ações da empresa caíram quase 3 por cento após a informação, para 33,30 dólares. O lucro da empresa com operações contínuas subiu no terceiro trimestre para 758 milhões de dólares, ou 0,52 dólar por ação, acima dos 686 milhões de dólares, ou 0,45 dólar por ação, de um ano atrás. Mas a receita caiu para 3,66 bilhões de dólares, contra 3,76 bilhões de dólares no terceiro trimestre do ano passado, quando o resultado foi beneficiado por um aumento expressivo de encomendas de clientes. Em 11 de setembro, a Texas havia previsto que teria lucro com operações contínuas entre 0,49 dólar e 0,53 dólar por ação no terceiro trimestre, com receita de 3,56 bilhões a 3,72 bilhões de dólares. Analistas esperavam, em média, lucro por ação de 0,50 dólar e receita de 3,66 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates. A Texas espera ter lucro por ação no quarto trimestre de 0,48 dólar a 0,54 dólar. As ações da Texas acumulam baixa de cerca de 4 por cento desde setembro, com investidores desapontados com as expectativas de receita da companhia. Investidores também estão preocupados com o fato de a Nokia, maior fabricante mundial de celulares, ter decidido assinar acordos de fornecimento de chips com outros fabricantes que não a Texas. (Por Sinead Carew)