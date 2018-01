Lucro da TIM Participações sobe 178% no 2o tri, a R$ 350 mi

O resultado superou a média de seis estimativas de analistas ouvidos pela Reuters, que indicava um lucro líquido de 298 milhões de reais.

A companhia disse que a performance do trimestre passado foi devido, em grande parte, ao crescimento de 25 por cento na base de clientes, chegando a 55,5 milhões de linhas.

A receita líquida da empresa foi de 4,3 bilhões de reais no segundo trimestre, um avanço de 19,5 por cento em relação aos 3,6 bilhões de reais um ano antes.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida, na sigla em inglês) alcançou 1,13 bilhão de reais, alta de 12,7 por cento ante 1 bilhão de reais no segundo trimestre de 2010.

Já a margem Ebtida da companhia passou de 28,4 por cento para 26,8 por cento, na mesma base de comparação.

A TIM tem ganhado mercado em telefonia móvel e alcançou a Claro no segundo lugar do ranking. Ambas possuem 25,55 por cento de participação de mercado no Brasil, segundo a Anatel.

A companhia também tem investido para promover seu crescimento, principalmente em rede. Em 8 de julho, a TIM anunciou a compra da Atimus, antes uma empresa de telecomunicações do grupo AES Brasil, por 1,6 bilhão de reais, com o objetivo de crescer no mercado residencial de Internet.

Na semana seguinte, a empresa anunciou que faria uma parceria com a Telebrás para fornecer serviços dentro do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) do governo, que pretende popularizar o acesso à Internet rápida no país.

(Por Sérgio Spagnuolo)