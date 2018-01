Lucro da Toshiba desaba 99% com desempenho fraco dos chips A japonesa Toshiba Corp anunciou na quarta-feira um tombo de 99 por cento no seu lucro operacional trimestral, abatido pela fraqueza de suas operações de chips, mas manteve suas projeções acima das expectativas. Uma demanda fraca por chips também atingiu a Fujitsu Ltd,, assim como a fraqueza nas vendas de seus PCs e hard drives, anulando cortes de custos em seus servidores e serviços de TI, levando suas previsões para abaixo do consenso do mercado. As duas empresas estão enfrentado uma queda crônica no setor de chips que derrubou o lucro trimestral da Samsung Electronics Co Ltd,, ao mesmo tempo em que a Hynix Semiconductor Inc registrou um prejuízo. O setor de chips como um todo está diante de novos cortes de custos e de uma consolidação para sobreviver, na opinião de analistas. A Toshiba, segunda maior fabricante de memória flash Nand, afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre possíveis cortes em seu plano de gastar 367 bilhões de ienes (3,7 bilhões de dólares) EM novas linhas e equipamentos para sua unidade de chips. A Toshiba, que também fabrica reatores nucleares, PCs, celulares e TVs LCD, espera registrar um lucro operacional de 150 bilhões de ienes (1,5 bilhão de dólares) no ano até março, uma queda de 37 por cento. (Reportagem de Mayumi Negishi)