Lucro da Vivo dispara 154% no 3º tri, para R$ 340 milhões

A operadora de celular Vivo registrou lucro líquido de R$ 340 milhões no terceiro trimestre, alta de 154%em relação ao lucro de R$ 133,9 milhões um ano antes. A receita líquida de serviços da empresa -controlada pela Telefónica e pela Portugal Telecom - totalizou R$ 3,8 bilhões de julho a setembro, ante R$ 3,6 bilhões nos mesmos três meses de 2008.

A empresa encerrou setembro com quase 49 milhões de clientes, expansão de 15,5% em 12 meses. A receita média por assinante no terceiro trimestre foi de R$ 26,4, queda de 10,2% ante o mesmo intervalo de 2008, porém alta de 0,4% sobre o segundo trimestre deste ano.

A geração de caixa calculada pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) ficou em R$ 1,4 bilhão no terceiro trimestre, com margem de 34,4%. Um ano atrás, o Ebitda foi de R$ 1,3 bilhão, com margem de 32,5%.