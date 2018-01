Lucro da Vivo dispara no 1otri, para R$ 710,2 mi

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a companhia afirmou que o resultado positivo reflete "a melhor performance operacional, as menores despesas com depreciação e o melhor resultado financeiro".

O Ebitda --sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação-- foi de 1,651 bilhão de reais de janeiro a março, acima do registrado em igual etapa de 2010, de 1,274 bilhão de reais. A margem passou de 30,1 para 34,3 por cento.

"O resultado do primeiro trimestre de 2011 reflete a continuidade do crescimento da receita de serviços, especialmente dados e voz, conjugada com o controle dos custos de subsídio, comissões de venda, interconexão e melhoria contínua dos processos", afirma a Vivo no balanço.

A receita operacional líquida da companhia, por sua vez, cresceu 13,7 por cento na comparação anual, totalizando 4,812 bilhões de reais.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Vivo, a receita média por usuário (arpu) caiu 0,8 por cento no primeiro trimestre na comparação anual, para 24,6 reais por mês.

Nos primeiros três meses de 2011, a maior operadora de telefonia celular do Brasil registrou 62,1 milhões de acessos, crescimento de 15 por cento ante o mesmo período do ano passado.

A companhia fechou o primeiro trimestre de 2010 com dívida líquida de 1,6 bilhão de reais, com relação entre dívida líquida e Ebitda de 0,26 vez.

(Por Carolina Marcondes)