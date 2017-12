Lucro da Xerox cai 5% no 1o tri e empresa reduz projeções

A companhia, que tem se diversificado para longe de suas impressoras e copiadoras, reduziu sua estimativa de lucro ajustado para o ano inteiro para a faixa de 1,07 a 1,13 dólar por ação, de 1,10 a 1,16 dólar por papel anteriormente.

No primeiro trimestre, a margem bruta da Xerox caiu para 30,2 por cento, ante 30,5 por cento um ano antes, atingida por uma queda de 0,7 ponto percentual na margem de serviços.

Os serviços, que incluem negócios que vão de sistemas de pedágio a programas de saúde, respondem por mais da metade da receita da companhia.

A Xerox entrou no negócio de serviços com a aquisição da Affiliated Computer Services em 2009 por 5,5 bilhões de dólares, buscando diversificar suas fontes de receita diante da queda nas vendas em seu negócio de impressoras e copiadoras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A companhia divulgou uma queda de 5 por cento no lucro do primeiro trimestre, prejudicada pelo recuo na receita do negócio de impressão.

O lucro líquido atribuível aos acionistas da Xerox caiu para 281 milhões de dólares nos três meses encerrados em 31 de março, ante 296 milhões de dólares um ano antes. Considerando a base por ação, o lucro líquido ficou estável em 0,23 dólar.

A receita total caiu cerca de 2 por cento, para 5,12 bilhões de dólares.

(Por Abhirup Roy em Bangalore)