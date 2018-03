Lucro de transporte da Maersk dobra com demanda na rota Europa-Ásia O lucro do negócio de transporte de contêineres da A.P. Moller-Maersk, um termômetro para o comércio mundial, mais do que dobrou no primeiro trimestre à medida que a demanda na rota mais movimentada do mundo entre a Ásia e a Europa acelerou e a companhia cortou custos.