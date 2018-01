Lucro do eBay sobe, mas empresa mantém previsão de 2007 O eBay divulgou nesta quarta-feira alta de 50 por cento no lucro líquido da companhia, diante da força da unidade de leilões, mas manteve as projeções para 2007 inalteradas, frustrando Wall Street. A receita e as margens obtidas com os negócios de leilão e preço fixo subiram, com a receita acelerando 26 por cento, para 1,29 bilhão de dólares. Nos últimos quatro trimestres, a alta da receita variou entre 22 e 24 por cento. "Foi um bom trimestre para a companhia, com destaque por grandes resultados entre as atividades da empresa", disse Meg Whitman, presidente do EBay, líder em leilões online. "Temos muita confiança para o restante do ano." O lucro líquido subiu para 376 milhões de dólares, ou 0,27 dólar por ação, ante 250 milhões de dólares, ou 0,17 dólar por ação do mesmo período do ano anterior. Excluindo custos com opções de ações e itens extraordinários, o lucro foi de 471 milhões de dólares, ou 0,34 dólar por ação, em comparação com o resultado de 351 milhões de dólares, ou 0,24 dólar por ação, no segundo trimestre de 2006. O lucro superou as previsões. Wall Street esperava lucro líquido, em média, de 0,26 dólar por ação, de acordo com o Reuters Estimates. Excluindo itens excepcionais, a previsão era de 0,32 dólar por ação. A receita aumentou 30 por cento, para 1,83 bilhão de dólares. Analistas previam, em média, receita de 1,78 bilhão de dólares. Para todo o ano, a empresa disse que espera receita entre 7,3 bilhões de dólares e 7,45 bilhões de dólares, dentro da previsão de analistas, mas bem abaixo da ponta mais alta das projeções. A ponta mais baixa da estimativa do ano, entretanto, subiu frente aos 7,2 bilhões de dólares previstos em abril. As ações da empresa caíram 0,7 por cento no pregão eletrônico, depois de inicialmente avançarem 1,9 por cento.