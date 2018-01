Lucro do Google pode estimular negociação Microsoft-Yahoo!

Os resultados melhores do que esperado apresentados na quinta-feira pelo Google podem estimular as negociações entre o Yahoo! e a Microsoft, mas analistas alertaram que não se deve extrair tantas informações das notícias do Google. No final de janeiro, a Microsoft fez uma oferta de US$ 42,5 bilhões pelo Yahoo!. Veja também: Google supera previsão de lucro de Wall Street e ações sobem O surpreendente balanço do Google forneceu evidências de que o mercado para anúncios online permanece forte, apesar do enfraquecimento da economia norte-americana. Esse fato contradiz as declarações da Microsoft de que o valor do Yahoo! diminuiu em razão da economia mais fraca e de uma desaceleração nos negócios de publicidade online. No entanto, analistas afirmam que não se deve fazer um paralelo entre o Google e o Yahoo! porque o Google possui um negócio de anúncios online muito mais forte e mais equilibrado geograficamente. A receita do Yahoo! é mais dependente do mercado norte-americano. "Eu não antecipo que o Yahoo! e a Microsoft terão resultados tão bons quanto os do Google. Há muito mais incertezas sobre o mercado de publicidade online", disse Rob Sanderson, analista da American Technology Research. O balanço do Google foi divulgado apenas alguns dias antes de o Yahoo! anunciar seus resultados do primeiro trimestre, na terça-feira, e a Microsoft publicar o seu, na quinta. Além disso, na próxima sexta-feira acaba o prazo que a Microsoft deu ao Yahoo! para aceitar sua proposta.