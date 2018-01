Lucro do Google sobe 6% no 1º trimestre e supera estimativas

O Google registrou um lucro maior que o esperado no primeiro trimestre do ano, apesar da queda nos gastos das empresas com publicidade, o que levou as ações da companhia a uma alta de 5% no after market.

A companhia número 1 em buscas de Internet teve uma receita trimestral de US$ 5,51 bilhões, com alta de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, e ficou em linha com a expectativa média dos analistas, que era de US$ 5,53 bilhões.

O faturamento, entretanto, caiu 3% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

O Google informou um lucro líquido no trimestre de US$ 1,42 bilhão, ou US$ 4,49 por ação, acima, portanto, do US$ 1,31 bilhão, ou US$ 4,12 por ação, um ano antes.

Excluindo alguns itens extraordinários, o lucro do Google foi de US$ 5,16 por ação, acima da estimativa de US$ 4,93 de analistas ouvidos pela Reuters Estimates.