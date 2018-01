Lucro do grupo Oi cresce 65,4% no 2o trimestre O grupo de telecomunicações Oi divulgou na quinta-feira lucro líquido de 468 milhões de reais no segundo trimestre, resultado 65,4 por cento superior ao obtido um ano antes. O balanço foi apoiado por melhoria de rentabilidade das operações com telefonia celular e menores custos financeiros. A unidade móvel do grupo teve lucro líquido de 102,5 milhões de reais no segundo trimestre, após resultado positivo de 400 mil reais em igual período de 2006. A operadora celular está focando em venda de serviços e de planos pós-pagos, mais rentáveis, e com isso o custo com aparelhos vendidos caiu 59,3 por cento na comparação anual. A divisão celular teve margem Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 25,9 por cento no segundo trimestre, evolução de quase sete pontos percentuais sobre o mesmo intervalo do ano passado. Como um todo, a geração de caixa de abril a junho do grupo somou 1,596 bilhão de reais, aumento de 2,2 por cento em relação ao mesmo intervalo de 2006. A margem Ebitda consolidada no trimestre encerrado em junho foi de 36,6 por cento, queda de 1,8 ponto percentual na comparação anual. O resultado da companhia também foi apoiado por uma redução em despesas financeiras, por conta de ganhos que incluem efeitos cambiais sobre a dívida da empresa, e por lançamentos menores de depreciação e amortização no balanço. O grupo Oi teve receita líquida de cerca de 4,36 bilhões de reais, avanço de 7,3 por cento sobre o segundo trimestre de 2006. (Por Alberto Alerigi Jr.)