Lucro do Yahoo cai e empresa anuncia demissões

O Yahoo informou nesta terça-feira que seu lucro trimestral caiu drasticamente diante das fracas vendas em razão da queda nos gastos das empresas em anúncios publicitários e promoções de marca. A empresa do Vale do Silício também informou que planeja cortar outros 10 por cento de sua força de trabalho mundial, que hoje é de 15 mil pessoas, no quarto trimestre. O lucro líquido para o terceiro trimestre caiu para 54,3 milhões de dólares, ou 0,04 dólar por ação, ante os 151 milhões de dólares, ou 0,11 dólar por ação um ano antes. A receita bruta, incluindo pagamentos para sites afiliados que carregam anúncios do Yahoo, subiu 1 por cento sobre igual trimestre do ano anterior, para 1,79 bilhão de dólares. A receita líquida excluindo custo de aquisição de tráfego foi de 1,325 bilhão, ante a expectativa dos analistas consultados pela Reuters de 1,369 bilhão de dólares. (Reportagem de Eric Auchard)