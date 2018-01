Lucro do Yahoo diminui no 2o trimestre, afetado por propaganda A empresa de mídia Yahoo informou nesta terça-feira queda no lucro trimestral em linha com as previsões, afetado pela fraqueza da área de propaganda e por recentes turbulências na administração. O lucro líquido do segundo trimestre recuou para 161 milhões de dólares, ou 0,11 dólar por ação diluída, em relação aos 164 milhões de dólares, ou 0,11 dólar por ação diluída no trimestre anterior. Excluindo itens extraordinários, o lucro ficou em 238 milhões de dólares, ou 0,17 dólar por ação, na comparação com os 241 milhões de dólares, ou 0,16 dólar por ação vistos há um ano. A receita bruta subiu 8 por cento, para 1,70 bilhão de dólares. Excluindo o custo de pagamentos a parceiros de propagandas, a receita avançou 11 por cento, para 1,24 bilhão de dólares. Wall Street esperava lucro líquido, em média, de 0,11 dólar por ação, segundo a Reuters Estimates. O consenso para o lucro excluindo itens extraordinários também foi de 0,11 dólar por ação. O Yahoo teve resultados desapontadores em cinco dos últimos seis trimestre e viu o preço dos seus papéis cair 38 por cento desde o começo de 2006. Recentemente a empresa afirmou que a receita do segundo trimestre ficaria na ponta mais baixa de suas previsões anteriores. As ações da empresa caíam 3,4 por cento no pregão eletrônico.