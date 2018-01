Lucro e receita da Brasil Telecom sobem no 2o trimestre A Brasil Telecom Participações divulgou nesta terça-feira lucro líquido de 145,5 milhões de reais no segundo trimestre, crescimento de 38,5 por cento sobre o ganho registrado no mesmo intervalo de 2006. O grupo de telecomunicações que opera no centro-sul apresentou evolução da receita e da geração de caixa e, pelo segundo trimestre consecutivo, Ebitda positivo com suas operações na área móvel. A receita líquida total da Brasil Telecom foi de 2,74 bilhões de reais de abril a junho, crescimento de 11,9 por cento sobre igual período do ano passado. A participação da telefonia fixa no faturamento caiu, enquanto aumentou o peso da telefonia móvel e da banda larga. A geração de caixa consolidada medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) nos três meses encerrados em junho totalizou 972,7 milhões de reais, ante 813,6 milhões de reais em igual período de 2006. A margem Ebitda chegou a 35,5 por cento, aumento de 2,3 pontos percentuais, na mesma base de comparação. Segundo a empresa, a alta do Ebitda consolidado deve-se principalmente ao aumento da receita de longa distância, da receita média por usuário na telefonia móvel, ao controle de custos e à redução de descontos. Considerando apenas a telefonia móvel, o Ebitda foi de 5 milhões de reais, praticamente o mesmo patamar observado no primeiro trimestre, de 4 milhões de reais. Apesar da melhora na geração de caixa, a operação celular continuou a dar prejuízo: no segundo trimestre, o resultado final com o segmento foi negativo em 47,9 milhões de reais. A base de assinantes de celular da Brasil Telecom terminou junho em 3,77 milhões, expansão de 36 por cento em 12 meses. Os clientes de banda larga totalizavam 1,45 milhão no encerramento do semestre, aumento de 25,9 por cento em 1 ano. Já o número de linhas telefônicas fixas em serviço caiu de 9,41 milhões em junho de 2006 para 8,13 milhões no final do mês do ano passado. (Por Cesar Bianconi)