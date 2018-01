Lucro e receita da IBM sobem no 4o trimestre A IBM anunciou na segunda-feira que seu lucro cresceu 24 por cento no quarto trimestre, para 2,80 dólares por ação, e que a receita aumentou 10 por cento, para 28,9 bilhões de dólares. Os resultados, que segundo a IBM foram liderados por uma forte performance na Ásia, Europa e mercados emergentes, impulsionavam as ações da IBM no pregão eletrônico antes da abertura de Wall Street. Analistas esperavam lucro da IBM antes de itens extraordinários de 2,60 dólares por ação e receita de 27,78 bilhões de dólares no quarto trimestre, de acordo com a Reuters Estimates. A IBM informou que seis pontos percentuais da expansão de sua receita foram devido a benefícios cambiais. (Reportagem de Tiffany Wu)