Lucro e receita da Seagate batem previsões com demanda em PCs e nuvem

A companhia gera cerca de dois terços de sua receita de clientes fabricantes de equipamentos originais, incluindo fabricantes de PCs.

A consultoria IDC estimou no começo do mês que as vendas de PC no mundo todo recuaram 1,7 por cento no trimestre encerrado em setembro, menos que analistas temiam, contrabalançado pelo crescimento de 4,3 por cento nos EUA.

Mais empresas nos Estados Unidos e na Europa atualizaram computadores ou compraram novas máquinas no trimestre.

O lucro líquido atribuível à Seagate caiu para 381 milhões de dólares, ou 1,13 dólar por ação, para o trimestre fiscal fechado em 3 de outubro, ante 427 milhões de dólares, ou 1,16 dólar por papel, um ano antes.

Excluindo itens, a companhia teve lucro de 1,34 por ação.

A receita saltou 8,5 por cento para 3,79 bilhões de dólares.

Analistas esperavam em média lucro de 1,24 dólar por ação e receita de 3,63 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Sai Sachin R)