Lucro e receita da Texas Instruments caem A Texas Instruments informou nesta segunda-feira uma redução dos lucros trimestrais e da receita no segundo trimestre, em meio à fraca demanda por calculadoras, que ofuscaram o aumento das vendas de telefones que usam os chips da companhia. As ações da TI caíam 3 por cento no pregão eletrônico depois que a companhia previu faixa de receita do terceiro trimestre cuja mediana ficou abaixo das estimativas de analistas. A maior fabricante de chips para celulares informou que o lucro nas operações correntes caiu para 614 milhões de dólares, ou 0,42 dólar por ação, ante 739 milhões de dólares, ou 0,47 dólar por ação, há um ano. A receita caiu de 3,7 bilhões de dólares para 3,42 bilhões de dólares. Em 11 de junho, a previsão de lucros por ação da TI era de 0,40 dólar a 0,44 dólar por ação, com receita entre 3,36 bilhões de dólares e 3,51 bilhões de dólares. A previsão de lucro por ação do terceiro trimestre é de entre 0,46 dólar e 0,52 dólar por ação e receita entre 3,49 bilhões de dólares e 3,79 bilhões de dólares. Analistas esperavam em média lucro por ação de 0,49 dólar e receita de 3,71 bilhões de dólares, de acordo com o Reuters Estimates.