Lucro líquido da Intel sobe 875% no 4o tri, para US$2,3 bi A fabricante de chips Intel anunciou nesta quinta-feira um lucro líquido no quarto trimestre do ano passado de 2,3 bilhões de dólares, ou 0,40 dólar por ação. Isso representa um aumento de 875 por cento sobre o mesmo período de 2008.