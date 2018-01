Lucro líquido da Intel sobe para US$1,3 bi no 2o trimestre A Intel, maior fabricante de processadores de computador, anunciou nesta terça-feira um aumento no lucro do segundo trimestre, refletindo a maior força contra a rival AMD. A Intel informou um lucro líquido de 1,3 bilhão de dólares, ou 0,22 dólar por ação, em comparação com os 885 milhões de dólares, ou 0,15 dólar por ação, vistos no mesmo período do ano passado. Os analistas, esperavam, em média, 0,19 dólar por ação, segundo a Reuters Estimates. As receitas foram de 8,7 bilhões de dólares, em alta de 8 por cento em relação aos 8 bilhões de um ano atrás, e foram maiores que os 8,5 bilhões previstos por Wall Street. A Intel recuperou participação de mercado diante da rival menor Advanced Micro Devices graças a uma série de novos processadores e redução de preços nos modelos antigos. As ações da Intel avançaram 29 por cento no ano até agora, em comparação com uma queda de 22 por cento dos papéis da AMD. Mas no pregão eletrônico nos Estados Unidos, logo depois do anúncio do resultado, os papéis da empresa exibiam perdas de quase 5 por cento. (Por Scott Hillis)