Lucro líquido da mexicana América Móvil cai 4,7% no 4o trimestre A mexicana América Móvil informou na terça-feira que lucrou 24,23 bilhões de pesos, ou 1,97 bilhão de dólares, no quarto trimestre de 2010, queda de 4,7 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior.