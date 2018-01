Lucro líquido da mexicana Telmex cresce 68% no 4o trimestre A empresa mexicana de telefonia Telmex informou nesta quarta-feira que seu lucro líquido no quarto trimestre de 2009 cresceu 68 por cento, para 4,995 bilhões de pesos (381 milhões de dólares), em relação ao mesmo período do ano anterior.