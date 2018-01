Lucro líquido da OI cai para R$249 mi no 2o trimestre O lucro líquido da Oi caiu para 249 milhões de reais no segundo trimestre, ante ganho de 468 milhões de reais em igual período do ano passado. De acordo com o balanço da companhia, divulgado nesta quinta-feira, a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) também caiu, para 1,311 bilhão de reais. Em igual período de 2007, a cifra tinha sido de 1,596 bilhão de reais. Com isso, a margem Ebitda caiu 8,6 pontos percentuais na comparação ano a ano. A companhia aguarda mudança nas regras para assumir o controle da Brasil Telecom, conforme acordo assinado em 25 de abril. (Por Taís Fuoco)