Lucro líquido da Portugal Telecom dobra no 4o tri com Vivo A Portugal Telecom divulgou nesta quarta-feira um salto de 100,3 por cento no lucro líquido do quarto trimestre, impulsionado por uma forte performance da operadora celular brasileira Vivo, que controla em conjunto com a Telefónica. O lucro líquido subiu para 143,8 milhões de euros (181,8 milhões de dólares) no período, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) caiu 4,3 por cento, para 603,5 milhões de euros. A receita avançou 5,1 por cento, para 1,7 bilhão de euros. "Os números ficaram muito acima das expectativas", disse Ricardo Seara, analista do BPI. "Eles foram melhores do que nós todos esperamos por causa da Vivo." A receita da Vivo subiu 11 por cento, para 768,5 milhões de euros, enquanto o Ebitda da operadora saltou 40 por cento, para 230 milhões de euros. As ações da Portugal Telecom subiram após a divulgação dos resultados. O lucro líquido da companhia em 2008 alcançou 581,5 milhões de euros, queda de 21,6 por cento uma vez que a empresa sofreu perdas geradas por custos financeiros maiores no ano. A dívida líquida da Portugal Telecom subiu 27 por cento em 2008, para 5,57 bilhões de euros. O Ebitda para o ano inteiro cresceu 3,7 por cento, para 2,44 bilhões de euros. Analistas consultados pela Reuters esperavam em média um lucro líquido de 93,3 milhões de euros no quarto trimestre e Ebitda de 574,4 milhões no período. (Por Elisabete Tavares)