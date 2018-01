Lucro líquido da Sony Ericsson triplica no primeiro trimestre O consórcio telefônico sueco-japonês Sony Ericsson triplicou seu lucro líquido, e passou de 32 milhões para 109 milhões de euros no primeiro trimestre de 2006, segundo os resultados apresentados nesta quinta-feira pela companhia. O lucro antes de impostos chegou a 151 milhões de euros, 115% a mais que no mesmo período de 2005, e as vendas subiram 55%, para 1,992 bilhão de euros. A Sony Ericsson vendeu 13,3 milhões de unidades, 41% a mais que no primeiro trimestre de 2005. Mas este número ainda é inferior aos 16,1 milhões do último trimestre de 2005, o que representa uma leve queda na cota de mercado mundial, de 7% para 6,5%. Lançamento O gigante sueco-japonês atribuiu os resultados, que superam as expectativas dos analistas, à nova gama de modelos Walkman lançada nos três primeiros meses do ano. Estes lançamentos possibilitaram um aumento de 4% em comparação ao último trimestre de 2005 no preço médio por unidade, que ficou em 149 euros. No entanto, o presidente da companhia, Miles Flint, disse em videoconferência que são pouco prováveis mais aumentos neste preço durante o ano. A Sony Ericsson aumentou sua previsão de crescimento para o mercado mundial de celulares de 10% para 15% em 2006, o que representaria vendas globais de 900 milhões de unidades.