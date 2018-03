Lucro líquido da SulAmérica sobe 5,7%, para R$55,4 mi

O total de receitas e arrecadações foi de 4,2 bilhões de reais entre abril e junho, alta de 18,3 por cento sobre um ano antes.

A empresa atribuiu os bons resultados ao negócio de capitalização, que teve a sua arrecadação consolidada em sua totalidade no segundo trimestre e somente os meses de maio e junho no mesmo período de 2013. Com isso, a área teve salto de 82,3 por cento na arrecadação entre abril e junho.

A SulAmérica também apurou aumento de 12,3 por cento dos prêmios de seguros, com destaque para os segmentos de saúde e odontológico, com aumento de 14,4 por cento, e de automóveis, que cresceu 13 por cento na comparação anual.

O índice de sinistralidade, no entanto, foi de 79 por cento, frente a 77,3 por cento no segundo trimestre do ano anterior. De acordo com a empresa, o índice sofreu impacto da sazonalidade no segmento saúde, agravada pelo avanço da inflação médico-hospitalar no período.

(Por Luciana Bruno)