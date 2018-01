Lucro líquido da Telefônica cai para R$482,6 mi no 1o trimestre O lucro líquido da Telesp, concessionária do grupo Telefónica no Brasil, alcançou 482,6 milhões de reais no primeiro trimestre, um recuo de 1,2 por cento sobre igual período do ano passado, quando os ganhos foram de 488,7 milhões de reais.