Lucro líquido da Telmex cai 27% no 1o trimestre A Telmex, operadora líder da telefonia fixa do México, divulgou uma queda de 26,7 por cento no resultado do primeiro trimestre nas suas operações mexicanas nesta terça-feira em meio a um ambiente mais competitivo. A Telmex, do bilionário Carlos Slim, reportou lucros de 526 milhões de dólares, após as receitas da unidade mexicana caírem 5,5 por cento. No Brasil, o magnata Slim é controlador da operadora celular Claro e da empresa de telefonia Embratel. (Reportagem de Chris Aspin)