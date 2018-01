Lucro líquido da Telmex sobe 16,4 por cento no 2o trimestre A Telmex,, maior companhia telefônica e provedora de acesso à Internet do México, informou nesta quinta-feira um aumento de 16,4 por cento em seu lucro no segundo trimestre ante o mesmo período de 2006. A empresa, propriedade do magnata mexicano Carlos Slim, disse que alcançou um lucro líquido de 8,044 bilhões de pesos (744 milhões de dólares) no segundo trimestre de 2007, com receita de 45,693 bilhões de pesos (4,227 bilhões de dólares), 1,9 por cento a mais do que o mesmo período do ano passado. Uma pesquisa da Reuters feita junto a cinco analistas havia projetado um lucro líquido de 7,708 bilhões de pesos e receita de 45,439 bilhões de pesos. No Brasil, a Telmex controla a operadora de telefonia fixa Embratel . A companhia registrou baixa de 1,7 por cento no Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no período, para 18,848 bilhões de pesos. A Telmex, que controla o mercado de telefonia fixa no México, informou ter perdido 82 mil linhas telefônicas ativas no trimestre, para 18,2 milhões de linhas. (Por Tomás Sarmiento)