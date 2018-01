Lucro líquido do Google fica abaixo das previsões de Wall St O Google, líder em busca na Internet, divulgou nesta quinta-feira aumento de 28 por cento no lucro trimestral, com uma rápida expansão internacional e crescimento da participação de mercado. O resultado, porém, ficou abaixo das previsões. O lucro líquido aumentou para 925 milhões de dólares, ou 2,93 dólares por ação, ante 721,1 milhões de dólares há um ano. Mas o lucro caiu em relação à cifra de 1 bilhão de dólares do primeiro trimestre deste ano. Wall Street esperava, em média, ganho de 3,01 dólares por ação. Excluindo itens extraordinários e despesas com opções de ações, analistas estimavam lucro de 3,59 dólares por ação. A receita bruta trimestral do Google ficou em 3,87 bilhões de dólares, aumento de 58 por cento sobre o ano anterior e em linha com as projeções do mercado.