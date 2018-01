Lucro trimestral da Apple sobe 67% com fortes vendas A Apple superou as estimativas de Wall Street ao divulgar aumento de 67 por cento no lucro trimestral nesta segunda-feira, com ajuda de fortes vendas dos computadores Macintosh e do primeiro período cheio de comercialização do telefone móvel iPhone. O desempenho motivou alta de mais de 5 por cento nas ações da Apple no pregão eletrônico, para cerca de 184 dólares. Na sessão regular da bolsa de Nova York os papéis já haviam subido mais de 2 por cento, diante da expectativa de investidores com o resultado da companhia. O lucro líquido da Apple totalizou 904 milhões de dólares, ou 1,01 dólar por ação, em seu quarto trimestre fiscal, comparado ao ganho de 542 milhões de dólares, ou 0,62 dólar por ação, há um ano. A receita foi de 6,22 bilhões de dólares, aumento de 29 por cento sobre os 4,84 bilhões de dólares em igual intervalo do ano passado. O resultado superou a média da previsão de analistas, que apontava para lucro da Apple de 0,85 dólar por ação e receita de 6,06 bilhões de dólares, de acordo com a Reuters Estimates. A Apple também previu faturamento no primeiro trimestre fiscal de 9,2 bilhões de dólares, acima da estimativa de Wall Street, de 8,7 bilhões de dólares. As vendas do iPhone somaram 1,12 milhão de unidades no último trimestre. A Apple vendeu 2,2 milhões de computadores Macintosh e 10,2 milhões de unidades do player de música digital iPod no período. O preço das ações da Apple mais do que dobrou desde o início do ano, quando o presidente-executivo da companhia, Steve Jobs, revelou o iPhone. A ação é negociada a um valor que representa 37 vezes o lucro esperado para a empresa em 2008. (Por Scott Hillis)