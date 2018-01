Lucro trimestral da Apple sobe puxado por força do Macintosh A Apple anunciou nesta quarta-feira lucro trimestral maior e um aumento inesperado na sua margem bruta, depois de a empresa ver vendas fortes de seus computadores Macintosh e de 270 mil celulares iPhone em apenas dois dias. O presidente-executivo da companhia, Steve Jobs, declarou que a empresa espera comercializar 1 milhão de unidades do iPhone até o fim do primeiro trimestre cheio de vendas do aparelho. "A Apple apresentou números arrasadores para o trimestre. Os números do Macintosh foram muito fortes e acima das previsões. A estimativa da empresa para o lucro por ação foi mais fraca do que a esperada, mas a questão é o que está contido nela. A margem bruta de 37 por cento foi extremamente forte e é um bom presságio para as perspectivas de HP e Dell", afirmou a analista Shannon Cross, da Cross Research. O lucro líquido da Apple para o seu terceiro trimestre fiscal, encerrado no final de junho, foi de 818 milhões de dólares, ou 0,92 dólar por ação, em comparação com os 472 milhões de dólares, ou 0,54 dólar por ação, observados no mesmo período do ano anterior. A receita totalizou 5,41 bilhões de dólares, alta de 24 por cento em relação aos 4,37 bilhões de dólares em igual trimestre de 2006. O mercado esperava, em média, ganho trimestral de 644,4 milhões de dólares, ou 0,72 dólar por ação, com receita de 5,29 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates. A margem bruta de lucro foi de 36,9 por cento, acima dos 35,1 por cento no trimestre anterior. A Apple vendeu 1,76 milhão de computadores Macintosh no trimestre passado, expansão de 33 por cento contra o mesmo período do ano passado. As vendas do player de música digital iPod totalizaram 9,82 milhões de unidades, aumento de 21 por cento na comparação anual. Os telefones móveis iPhone começaram a ser vendidos em 29 de junho, mas o impacto sobre os resultados da Apple foi limitado porque as unidades estiveram disponíveis apenas nos dois últimos dias do trimestre. Nesta quarta-feira, a Apple também anunciou suas estimativas para o atual trimestre fiscal. A companhia antevê lucro por ação de cerca de 0,65 dólar por ação e receita em torno de 5,7 bilhões de dólares.