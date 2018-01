Lucro trimestral da Microsoft sobe apesar de encargo com Xbox A Microsoft anunciou na quinta-feira aumento do lucro líquido no último trimestre apesar de encargos de 1 bilhão de dólares para pagar reparos em seus consoles Xbox. O lucro líquido da gigante de software totalizou 3,04 bilhões de dólares no quarto trimestre fiscal da companhia, ou 0,31 dólar por ação. Isso se compara ao ganho de 2,83 bilhões de dólares, ou 0,28 dólar por ação, um ano antes. A receita subiu 13 por cento, para 13,4 bilhões de dólares. A empresa havia alertado no início deste mês que iria assumir encargo de até 1,15 bilhão de dólares no trimestre encerrado em junho devido a um "inaceitável" número de consertos no videogame, e ofereceu uma nova garantia estendida aos clientes. As ações da Microsoft subiram 6 por cento este ano, contra cerca de 10 por cento do índice Standard & Poor''s 500 no período. (Por Daisuke Wakabayashi)