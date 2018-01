Lucro trimestral da Sun Microsystems dobra O lucro trimestral da Sun Microsystems, quarta maior fabricante mundial de servidores, dobrou em meio ao forte crescimento em mercados emergentes. O lucro líquido da empresa subiu para 260 milhões de dólares, ou 0,31 dólar por ação, no segundo trimestre fiscal terminado em 30 de dezembro, ante ganho de 133 milhões de dólares, ou 0,15 dólar por ação, um ano antes. A receita cresceu 1,4 por cento, para 3,62 bilhões de dólares. A companhia disse que teve crescimento de dois dígitos em mercados emergentes como Índia, China, América Latina, Europa Oriental e Oriente Médio no último trimestre. A receita nos Estados Unidos caiu 8 por cento, mas o presidente-executivo da Sun, Jonathan Schwartz, disse que a empresa não sentiu os efeitos da desaceleração da economia norte-americana. O resultado da companhia no segundo trimestre fiscal foi impulsionado por um acordo com a Dell, segunda maior fabricante mundial de computadores, para vender máquinas equipadas com o sistema operacional Solaris da Sun.