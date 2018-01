Lucros do Yahoo caem 5% no terceiro trimestre

O lucro líquido do Yahoo caiu 5% no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2006, devido à reorganização da companhia, embora o resultado tenha sido melhor do que o esperado pelos analistas, informou nesta semana a empresa. O Yahoo disse em comunicado à imprensa que, no terceiro trimestre, ganhou US$ 151,2 milhões, enquanto no período de comparação, os lucros haviam sido de US$ 158,5 milhões. O lucro dos nove primeiros meses de 2007 cresceu para US$ 454,2 milhões, em relação aos US$ 482,7 milhões do mesmo período do ano anterior. A empresa, fundada em 1994 por David Filo e Jerry Yang, estudantes da Universidade de Stanford, faturou no terceiro trimestre US$ 1,76 bilhão, 12% a mais do que no mesmo período de 2006. As receitas do Yahoo nos primeiros nove meses de 2007 foram de US$ 5,13 bilhões, frente aos US$ 4,72 bilhões do mesmo período do ano anterior. No mês de julho, Yang anunciou um período de reorganização da Yahoo de cem dias, com o objetivo de fazer frente a seus concorrentes, como o Google. Yang assegurou que a companhia está "avançando", e se mostrou satisfeito com "papel de liderança" que o Yahoo tem no crescente mercado da internet. O Yahoo tem mais de 500 milhões de usuários no mundo todo, e 250 milhões de usuários de e-mail, segundo dados de seu site.