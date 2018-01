Lula acha "chique" projeto de TV digital proposto para o Brasil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse há pouco, na Academia de Tênis, em Brasília, que o projeto de TV digital apresentado pelo Japão ao Brasil "é chique". Em discurso de 50 minutos a uma platéia de estudantes, Lula confirmou que, no dia 29, uma equipe técnica japonesa virá ao País apresentar o modelo de TV digital japonês. "Nós queremos que não seja apenas um modelo de TV digital, queremos, também, uma fábrica de semicondutores para colocar o Brasil na era da microeletrônica", disse o presidente, que participou, na Academia, do ato "Juventude + Brasil" e da abertura do 13º Congresso da União Socialista. "Tinha três modelos disputando o Brasil", começou o presidente, que, em seguida, corrigiu a frase: "Tem três modelos disputando o Brasil. Agora, está vindo uma equipe técnica do Japão, que está-se oferecendo para criar um projeto nipo-brasileiro de TV digital. Olha que chique." Em seguida, o presidente afirmou que a implantação da TV digital vai mudar a história da televisão no Brasil nos próximos de anos.