Lula anuncia incentivo de R$ 1 bi para baratear conversor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na noite deste domingo, 2, investimento de R$ 1 bilhão através do BNDES para baratear o custo do conversor, aparelho que capta o sinal digital e o adaptam aos televisores analógicos. A declaração foi feita na solenidade que marca o início das transmissões da TV digital aberta terrestre pelo governo federal. Veja também: Começa nova era da televisão no País Orientações do Idec O ministro das Comunicações, Hélio Costa, também foi categórico: "O conversor vai cair de preço". O receio do governo é de que os preços dos conversores no mercado - o mais barato sai a R$ 499, mas os aparelhos preparados para a alta definição custam mais de R$ 1 mil - acabem comprometendo o sucesso da TV digital. No discurso, o presidente Lula disse que A TV digital não pode se tornar cara e inacessível, mas deve ser fator de inclusão social. E que esse novo sistema representa um passo à frente e um salto tecnológico, econômico, social e cultural. "Uma TV gratuita e aberta tem que preservar a inclusão social, o caráter que sempre norteou a televisão aberta brasileira." E continuou: "Será possível assistir TV caminhando na rua, em um banco de praça, é uma verdadeira revolução, vai proporcionar disseminação da cultura brasileira, estimular nossa indústria, gerando emprego, renda e oportunidade para o Brasil." A ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, também falou na solenidade. "Quando começamos, essa data (de inauguração) parecia uma quimera. Trabalhamos em conjunto e chegamos aqui". A ministra ressaltou ainda os benefícios da nova TV. "Toda a população poderá acompanhar as imagens em alta resolução em casa, no táxi, no ônibus. E poderá ter acesso a serviços como marcar consultas médicas", afirmou. Hélio Costa e Lula falaram ainda que a opção do governo foi tornar a TV digital gratuita. "Avanços serão acessíveis a todos os brasileiros. A TV ficará mais próxima do espectador", disse Lula no evento. Lula disse que o brasileiro gosta muito de TV, classificada por ele como uma grande praça onde todos se encontram e se reúnem. "(A TV) Promove a comunicação em todo o País, valoriza nossa língua, consolida e muda hábitos e reforça a unidade no Brasil. E a era digital é um passo à frente nessa caminhada, ela tem de ser fator de inclusão social", emendou. Para o presidente, o sistema de TV digital brasileiro é o melhor em todo o mundo. O presidente falou também que a TV digital permitirá o crescimento da indústria e dos empregos. (Com Michelly Teixeira, de O Estado de S. Paulo)