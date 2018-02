Lula aposta que Aécio será adversário de Dilma no segundo turno

Questionado se haveria novamente um "clássico" entre PT e PSDB na disputa de segundo turno, Lula disse sim.

"O Aécio acho que vai (para o segundo turno)", disse. "Porque são duas forças políticas muito fortes, você não inventa candidatura de última hora", afirmou ele em São Bernardo do Campo (SP), onde votou neste domingo.

"Quando começa o jogo para valer, tem que ter time para colocar em campo", completou.

Pesquisas dos institutos Datafolha e Ibope divulgadas no sábado mostraram que o tucano conseguiu uma vantagem numérica sobre a candidata do PSB, Marina Silva, e pode conseguir uma virada e chegar ao segundo turno.

Lula disse, porém, que é preciso aguardar o resultado para iniciar as conversas para um possível apoio do PSB a Dilma no segundo turno.

"Nós sempre fizemos aliança com o PSB, tem alianças em outros Estados, vamos esperar terminar o primeiro turno para ver com quem conversar, se tem que conversar", disse.

"Nada de precipitar", acrescentou.

(Por Jeferson Ribeiro em Brasília)